Επεισόδια για τη G-7 στη Γενεύη

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν – Αντιδρά το Ισραήλ – Παραμένει στον Λίβανο

Με φόντο τη συμφωνία, ξεκινά σήμερα στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας η Σύνοδος των επτά πλουσιότερων κρατών του κόσμου….

Στη γειτονική Γενεύη, εχθές το βράδυ ξέσπασαν επεισόδια…

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχειρεί να πυρπολήσει τη συμφωνία με χτυπήματα στο Λίβανο και αιχμηρές δηλώσεις.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.