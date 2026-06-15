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Επεισόδια για τη G-7 στη Γενεύη

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν – Αντιδρά το Ισραήλ – Παραμένει στον Λίβανο
ΔΙΕΘΝΗ
15/06/2026 14:57

Με φόντο τη συμφωνία, ξεκινά σήμερα στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας η Σύνοδος των επτά πλουσιότερων κρατών του κόσμου….

Στη γειτονική Γενεύη, εχθές το βράδυ ξέσπασαν επεισόδια

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχειρεί να πυρπολήσει τη συμφωνία με χτυπήματα στο Λίβανο και αιχμηρές δηλώσεις.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.

 

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