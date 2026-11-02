Η Ουκρανία και η Ρωσία στόχος κυβερνοεπιθέσεων μετά τη λήξη της εκεχειρίας στο Ολέσκι

Στόχος κυβερνοεπιθέσεων έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα οι εφαρμογές αεροπορικής προειδοποίησης σε Ουκρανία και Ρωσία, λίγες μόλις ώρες μετά τον τερματισμό μιας τοπικής εκεχειρίας στη γραμμή του μετώπου.

Αρχικά, το Κίεβο γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η εθνική ψηφιακή πλατφόρμα που ενημερώνει τους Ουκρανούς πολίτες στα κινητά τους τηλέφωνα για επικείμενα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας.

Σχεδόν αμέσως μετά, ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η Μόσχα, επισημαίνοντας ότι η επίσημη εφαρμογή του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων υπέστη επίσης μαζική κυβερνοεπίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι η εφαρμογή του για τα κινητά τηλέφωνα που προειδοποιεί τους πολίτες για ουκρανικές επιθέσεις με drones και για άλλους κινδύνους στοχοθετήθηκε από «μαζική κυβερνοεπίθεση».

Οι δράστες της επίθεσης αυτής «μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες στους πολίτες», σημείωσε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι γίνονται εργασίες για «να διορθωθεί η ευπάθεια στην εφαρμογή και να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία της».

Λίγες ώρες νωρίτερα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας είχε επισημάνει ότι η επίσημη εφαρμογή της που χρησιμοποιείται σε όλη τη χώρα για να προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο για την απειλή ρωσικών αεροπορικών επιδρομών έγινε στόχος κυβερνοπειρατείας.

Η Ρωσία δεν σχολίασε ποιος μπορεί να ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση στην εφαρμογή της, ενώ το ουκρανικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών (Spravdi) απέδωσε την παραβίαση της δικής του εφαρμογής στη Μόσχα.

«Αυτό προκύπτει από την εμφάνιση αρκετών ασυνήθιστων ειδοποιήσεων. Επιπλέον, ένα μήνυμα στη ρωσική γλώσσα αναφέρει στον ‘Orechnik’, έναν ρωσικό πύραυλο», επισήμανε το Spravdi σε ανάρτησή του στο X, η οποία περιλάμβανε στιγμιότυπο οθόνης με μηνύματα από την εφαρμογή τα οποία προειδοποιούσαν, μεταξύ άλλων, για απειλή χρήσης πυρηνικών και χημικών όπλων.

Ολέσκι

Στο μεταξύ ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε χθες Κυριακή 167 ανθρώπους από περιοχές της νότιας επαρχίας της Χερσώνας, λίγο πριν τη λήξη της τοπικής εκεχειρίας στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι.

Η εξαήμερη τοπική εκεχειρία στην πόλη αυτή και τη γύρω περιοχή επετεύχθη έπειτα από τις προσπάθειες μεσολάβησης της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και με τη συμμετοχή του πάπα Λέοντα. Η εκεχειρία εξέπνευσε τα μεσάνυκτα ώρα Μόσχας (23:00 ώρα Ελλάδας), αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση επανάληψη των εχθροπραξιών από καμία από τις δύο πλευρές.

Επρόκειτο για την πιο μεγάλη σε διάρκεια παύση των εχθροπραξιών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Ουκρανός συνήγορος του πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς σχολίασε στο Telegram ότι και οι δύο πλευρές «τήρησαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής».

Ο Λούμπινετς πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η Ρωσίδα ομόλογός του Γιάνα Λαντράτοβα «διερευνούμε δυνατότητες για τη συνέχιση παρόμοιων ανθρωπιστικών προσπαθειών. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτός ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε ανθρώπους και να σώζουμε ζωές».

Νωρίτερα το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι μονάδες του, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, «απομάκρυναν 167 πολίτες σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες της επαρχίας Χερσώνα». Μεταξύ αυτών βρίσκονται 22 παιδιά και 21 άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί μετά τη λήξη της εκεχειρίας.

«Επίσης σας προτρέπω να μην επισκέπτεστε τις λεγόμενες “κόκκινες ζώνες” – περιοχές και οικισμούς κοντά στον Δνείπερο», έγραψε ο Προκούντιν στο Telegram. «Η ένταση των ρωσικών πληγμάτων εκεί παραμένει υψηλή και ο κίνδυνος για τη ζωή είναι εξαιρετικά μεγάλος».

Από τη Μόσχα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία σχημάτισε θετική άποψη για τον τρόπο εφαρμογής της επιχείρησης στο Ολέσκι καθώς και για τον συντονισμό μεταξύ των συνηγόρων του πολίτη των δύο χωρών.

Ο πάπας δήλωσε ότι ελπίζει η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας αναφορικά με την εκεχειρία στο Ολέσκι να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες ειρηνευτικές προσπάθειες.

Η Μελάνια Τραμπ ανήρτησε στο Χ ότι η εκεχειρία «προσέφερε στους κατοίκους ελευθερία κίνησης, πρόσβαση σε τρόφιμα, καθαρό νερό, φάρμακα αλλά και μια ανανεωμένη αίσθηση αξιοπρέπειας χωρίς τη συνεχή απειλή της επίθεσης».

Σύμφωνα με την ίδια, τουλάχιστον 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Ολέσκι. Παράλληλα η Μελάνια Τραμπ τόνισε: «ελπίζω το Ολέσκι να αποτελέσει τη βάση για μια ειρήνη με διάρκεια μεταξύ των δύο κρατών».

Δεν είναι γνωστό πόσοι κάτοικοι του Ολέσκι επέλεξαν να παραμείνουν στην πόλη. Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη, επέτρεψε την αποναρκοθέτηση των δρόμων της πόλης και τον ανεφοδιασμό της με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη αμέσως μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία, όμως ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας της Χερσώνας, περιλαμβανομένης της ομώνυμης πόλης, αργότερα το 2022.

Η Ρωσία και η Ουκρανία συνέχισαν τα πλήγματά τους αλλού, πέραν της ζώνης εκεχειρίας. Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν χθες Κυριακή τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους ένα 13χρονο κορίτσι, στις επαρχίες Βινίτσια και Σούμι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.