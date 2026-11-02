Συγκλονιστικό βίντεο : Ακαριαίος θάνατος για τους επιβάτες αεροσκάφους που έπεσε στο Παλμ Μπιτς

Τραγωδία στη Φλόριντα . Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή του Παλμ Μπιτς όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA). Οι εννέα επιβαίνοντες του Learjet 60 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι.

Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσουν το δυστύχημα, ανέφερε η υπηρεσία, σύμφωνα με το CNN. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Military Trail, μεταξύ της λεωφόρου Cresthaven και της 10th Avenue North, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Η πρόσκρουση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και κατέστρεψε τουλάχιστον ένα σπίτι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές.