Celine Dion: Εντυπωσιακή επιστροφή στην σκηνή με 539.000 θεατές

Με ένα εντυπωσιακό εμπορικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της μεγάλης επιστροφής της Celine Dion στις συναυλιακές σκηνές. Η σπουδαία τραγουδίστρια, που επέστρεψε στο προσκήνιο με μια σειρά εμφανίσεων στο Παρίσι, κατάφερε να προσελκύσει συνολικά 539.000 θεατές, ενώ οι εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων ανήλθαν στα 125,5 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard Boxscore, η 58χρονη σταρ πραγματοποίησε συνολικά 16 συναυλίες στην Plenitude Arena, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2026, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλή προσέλευση κοινού.

Κατά μέσο όρο, κάθε συναυλία συγκέντρωσε περίπου 33.700 θεατές, ενώ τα έσοδα ανά εμφάνιση διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατομμύρια δολάρια. Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και τη διαχρονική απήχηση της Καναδής ερμηνεύτριας.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το ποσό των 125,5 εκατομμυρίων δολαρίων αφορά τις συνολικές εισπράξεις από τα εισιτήρια και όχι τα καθαρά κέρδη που κατέληξαν στην προσωπική περιουσία της τραγουδίστριας.