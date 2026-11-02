Γάζα: Οκτώ νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί, σκοτώθηκαν από τις αλλεπάλληλες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέντε Παλαιστίνιοι αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στο Χαν Γιούνις, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές και νοσοκομειακές πηγές του παλαιστινιακού θύλακα.

Τον απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία, υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι πέντε νεκροί στο Χαν Γιούνις ήταν μέλη της παλαιστινιακής αστυνομίας.

Οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν διαφορετικές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Τι υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος των επιθέσεων στον νότιο τομέα ήταν «ένας τρομοκράτης», ενώ στον βόρειο τομέα οι επιδρομές είχαν ως στόχο «πολλούς άλλους».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζει τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.

Η αντιπαράθεση για την εκεχειρία

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και συνεχίζει τις επιθέσεις, παραβιάζοντας την εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή πριν από έναν χρόνο. Με αυτό το επιχείρημα, έχει εντείνει τα στρατιωτικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Χαμάς απορρίπτει τις ισραηλινές κατηγορίες. Αντίθετα, κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική συμφωνία, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν αντίθετους ισχυρισμούς για την εφαρμογή της εκεχειρίας.