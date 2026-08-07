Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον σε μια σπάνια δημόσια στιγμή

Μια τρυφερή στιγμή κατέγραψε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Instagram από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Η Πάρις Τζάκσον συνάντησε τη θεία της, Τζάνετ Τζάκσον, έξω από την επίδειξη της συλλογής Άνοιξη 2026 και την αγκάλιασε μόλις την είδε.

Οι δυο τους έφτασαν ξεχωριστά στον χώρο της εκδήλωσης, φορώντας μαύρες εμφανίσεις. Αντάλλαξαν χαμόγελα, συνομίλησαν για λίγα λεπτά και στη συνέχεια μπήκαν μαζί στο Pavillon Vendôme.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη λεζάντα του βίντεο, αυτή ήταν η πρώτη δημόσια κοινή εμφάνιση της Πάρις και της Τζάνετ Τζάκσον από το 2022.

Η εικόνα έφερε στη μνήμη μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της οικογένειας Τζάκσον. Το 2009, στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Μάικλ Τζάκσον, η 11χρονη τότε Πάρις είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα τον πατέρα της και αμέσως μετά είχε βρει παρηγοριά στην αγκαλιά της θείας της.

Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις των δύο γυναικών είναι σπάνιες, γι’ αυτό και η σύντομη αυτή συνάντηση τράβηξε το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.