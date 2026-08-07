LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Ράκος Νο14 Και ο Πρώτος Μπουνάκιας

Ράκος Νο14 Και ο Πρώτος Μπουνάκιας

02:15
ALPHA NEWS

Σχεδόν 100 νεκροί από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ινδία

ΔΙΕΘΝΗ
07/08/2026 16:13
Σχεδόν 100 νεκροί από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ινδία
PHOTO/ AP- Ajit Solanki

Σχεδόν εκατό άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους στη βορειοανατολική Ινδία, από τις πλημμύρες οι οποίες προκλήθηκαν από τους μουσώνες, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Στο κρατίδιο Ασάμ, τουλάχιστον 97 άνθρωποι πέθαναν, και σχεδόν 170.000 άλλοι επηρεάστηκαν, εξαιτίας των ξαφνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Μια έκταση, που αντιστοιχεί σε μιάμιση φορά το μέγεθος του Παρισιού, δηλαδή περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, πλημμύρισαν.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης