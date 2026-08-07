Σχεδόν 100 νεκροί από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ινδία

Σχεδόν εκατό άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους στη βορειοανατολική Ινδία, από τις πλημμύρες οι οποίες προκλήθηκαν από τους μουσώνες, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Στο κρατίδιο Ασάμ, τουλάχιστον 97 άνθρωποι πέθαναν, και σχεδόν 170.000 άλλοι επηρεάστηκαν, εξαιτίας των ξαφνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Μια έκταση, που αντιστοιχεί σε μιάμιση φορά το μέγεθος του Παρισιού, δηλαδή περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, πλημμύρισαν.