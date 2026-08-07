Η αράχνη που… ανακυκλώνει τον ιστό της

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ δείχνει μια αράχνη να καταστρέφει τον ιστό της, ο οποίος έχει υποστεί φθορές, και στη συνέχεια να τον καταναλώνει πριν ξεκινήσει να υφαίνει έναν νέο.

Η εικόνα μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη, όμως πρόκειται για μια φυσική διαδικασία που ακολουθούν πολλά είδη αραχνών. Αντί να εγκαταλείψουν τον παλιό ιστό, τον τρώνε, ώστε να ανακτήσουν τις πολύτιμες πρωτεΐνες από τις οποίες αποτελείται το μετάξι.

Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν ενέργεια και πρώτες ύλες για την κατασκευή ενός καινούργιου ιστού. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο ιστός φθείρεται από τη βροχή, τον άνεμο ή την καθημερινή χρήση.