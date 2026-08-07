Σαν αμμοθίνες, αλλά είναι νερό

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ καταγράφει το σπάνιο παλιρροϊκό φαινόμενο στον ποταμό Qiantang της Κίνας. Οι κυματισμοί στην επιφάνεια του νερού σχηματίζουν εικόνες που θυμίζουν αμμοθίνες, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή οπτική ψευδαίσθηση.

Το φαινόμενο εκδηλώνεται όταν η παλίρροια από τον κόλπο του Χανγκζόου κινείται αντίθετα από τη ροή του ποταμού. Η σύγκρουση των δύο ρευμάτων δημιουργεί χαρακτηριστικούς κυματισμούς, οι οποίοι σε ορισμένες στιγμές μοιάζουν με ατελείωτες σειρές από αμμόλοφους.

Ο ποταμός Qiantang είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για το ισχυρό παλιρροϊκό του κύμα, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και φωτογράφους. Ανάλογα με τις συνθήκες, η επιφάνεια του νερού μπορεί να πάρει διαφορετικά σχήματα, προσφέροντας μοναδικές εικόνες.

Το βίντεο αποτυπώνει μία από αυτές τις σπάνιες στιγμές, όπου το νερό δίνει την εντύπωση ότι έχει μετατραπεί σε… έρημο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλεί η δυναμική της παλίρροιας.