Ορμούζ: Σε τεντωμένο σκοινί

Νέος συναγερμός για τη ναυσιπλοϊα σήμανε στον Περσικό Κόλπο καθώς ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα Στενά του Ορμούζ με τα ιρανικα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ειναι επιχειρήσεις εναντίον εχθρικων στόχων.

Την ίδια ώρα ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για το τέλος του πολέμου με το Ιράν , δηλώνοντας χαρακτηριστηκά , οτι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμη. Εν τω μεταξύ, αναμένεται να ανακοινωθεί η προσωρινή συμφωνία 60 ημερών για την διέλευση των εμπορικών πλοίων στα Στενά.