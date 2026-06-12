Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποιεί νέα βίντεο με UFO

Το Υπουργείο Πολέμου δημοσίευσε την τρίτη σειρά αρχείων σχετικά με τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για τα UFO

τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα WAR.GOV/UFO.

Δήλωση που αποδίδεται στον Βοηθό Υπουργό Πολέμου για Δημόσιες Υποθέσεις και εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, αναφέρει:

Σήμερα, το Υπουργείο Πολέμου δημοσιεύει την τρίτη σειρά αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων για τα (UAP), στο πλαίσιο του Προεδρικού Συστήματος Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις UAP (PURSUE). Η συλλογή συνεχίζει να φιλοξενείται στην ιστοσελίδα WAR.GOV/UFO, ενώ το Υπουργείο θα προχωρά σε νέες δημοσιεύσεις αρχείων σε σταδιακή βάση.

Με δεδομένο το πρωτοφανές ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για την προσπάθεια διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ, η ιστοσελίδα WAR.GOV/UFO έχει δεχθεί πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως από την έναρξή της στις 8 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο Πολέμου και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες του εργάζονται ήδη για την επόμενη δημοσιοποίηση αρχείων σχετικά με τα UAP.