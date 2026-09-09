Ανίχνευση καρκίνου με σκύλο

Μια πρωτοποριακή προσπάθεια στην Ινδία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση των σκύλων για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου.

Έξω από τη Μπανγκαλόρ, τη μεγάλη τεχνολογική πρωτεύουσα της Ινδίας, σκύλοι, όπως η Chloe, εκπαιδεύονται να εντοπίζουν μέσω της ανθρώπινης αναπνοής χημικές ουσίες που ενδέχεται να συνδέονται με την παρουσία καρκίνου.

Η startup Dognosis χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να καταγράφει και να αναλύει τις αντιδράσεις των σκύλων. Ειδικοί αισθητήρες καταγράφουν στοιχεία όπως η αναπνοή, η σωματική κίνηση και η εγκεφαλική δραστηριότητα των ζώων, μετατρέποντας τις αντιδράσεις τους στις οσμές σε δεδομένα.

«Αυτό που κάνουμε βασικά είναι ότι κατασκευάζουμε αισθητήρες οι οποίοι τοποθετούνται πάνω στους σκύλους. Πρόκειται για ένα κράνος και ένα σαμαράκι που είναι απολύτως μη επεμβατικά. Είναι σαν μία στολή iron man για σκύλους, η οποία μετράει την εγκεφαλική τους δραστηριότητα, τα μοτίβα των αναπνοών τους και τη γλώσσα του σώματός τους», εξηγεί, ο Ακάς Κούλγκοντ, γενικός διευθυντής της Dognosis.

Η διαδικασία είναι απλή για τον ασθενή. Αναπνέει για περίπου δέκα λεπτά σε μια ειδική βαμβακερή μάσκα, η οποία στη συνέχεια σφραγίζεται και μεταφέρεται στο εργαστήριο. Οι σκύλοι εξετάζουν τα δείγματα χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι σκύλοι διαθέτουν περίπου 300 εκατομμύρια υποδοχείς όσφρησης, έναντι περίπου 5 εκατομμυρίων στους ανθρώπους.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μπορούν να εκπαιδευτούν να εντοπίζουν όχι μόνο τον καρκίνο, αλλά και άλλες ασθένειες, όπως τη νόσο Πάρκινσον και τον COVID-19.

Σε πρόσφατη μελέτη της Dognosis, με περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες από έξι νοσοκομεία, η εταιρεία ανέφερε ποσοστό ακρίβειας άνω του 90% για επτά βασικούς τύπους καρκίνου.

Οι ειδικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι, αλλά και επιφυλακτικοί, τονίζοντας ότι χρειάζονται ευρύτερες μελέτες προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.