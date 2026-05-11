Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε Ρώσους πολίτες και οντότητες στη Ρωσία σε σχέση με τις απαγωγές παιδιών από την Ουκρανία

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε σήμερα να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατά 16 ατόμων και επτά οντοτήτων που θεωρούνται υπεύθυνα για την απέλαση και βίαη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.

Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία εκτιμάται ότι έχει απελάσει και μεταφέρει βίαια σχεδόν 20.500 παιδιά από την Ουκρανία.

«Αυτές οι ενέργειες αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού και στοχεύουν στην εξάλειψη της ουκρανικής ταυτότητας και στην υπονόμευση της διατήρησης των μελλοντικών γενεών της», τονίζει η ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, «η σημερινή απόφαση στοχεύει όσους είναι υπεύθυνοι για τη συστηματική παράνομη απέλαση, την αναγκαστική μεταφορά, την αναγκαστική αφομοίωση, συμπεριλαμβανομένης της κατήχησης και της στρατιωτικοποιημένης εκπαίδευσης ανηλίκων της Ουκρανίας, καθώς και την παράνομη υιοθεσία και μετακίνησή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία και εντός προσωρινά κατεχόμενων εδαφών».

Στις επτά οντότητες που επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνονται ομοσπονδιακοί κρατικοί θεσμοί που συνδέονται με το ρωσικό υπουργείο Παιδείας, όπως τα Πανρωσικά Παιδικά Κέντρα Orlyonok, Scarlet Sails και Smena. Τα κέντρα αυτά οργανώνουν, σε συντονισμό με τις κατοχικές αρχές, προγράμματα για παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία υποβάλλονται σε φιλορωσική κατήχηση, μεταξύ άλλων μέσω πατριωτικών εκδηλώσεων, ιδεολογικής εκπαίδευσης και στρατιωτικού προσανατολισμού. ‘Αλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αφορούν το Κέντρο DOSAAF στη Σεβαστούπολη, τη Ναυτική Σχολή Ναχίμοφ και τη Στρατιωτική-Πατριωτική Λέσχη «Patriot» στην Κριμαία.

Οι σημερινές καταχωρίσεις περιλαμβάνουν επίσης αξιωματούχους και πολιτικούς από εδάφη που κατέχονται παράνομα από τη Ρωσία, καθώς και διάφορους επικεφαλής κατασκηνώσεων νέων και στρατιωτικο-πατριωτικών συλλόγων και οργανώσεων. Όλοι είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της πατριωτικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των νέων μέσω ιδεολογικής κατήχησης, έκθεσης στη ρωσική στρατιωτική κουλτούρα, παραστρατιωτικής εκπαίδευσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις που δοξάζουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.

Τα φυσικά πρόσωπα και οι οντότητες, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τις κυρώσεις, υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να θέτουν στη διάθεσή τους οικονομικούς πόρους. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επιπλέον σε ταξιδιωτική απαγόρευση σε είσοδο ή διέλευση από εδάφη της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2026 επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία «να διασφαλίσουν αμέσως την ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή στην Ουκρανία όλων των παράνομα απελαθέντων και μεταφερθέντων παιδιών και άλλων πολιτών από την Ουκρανία».

Σήμερα στις Βρυξέλλες, η ΕΕ από κοινού με την Ουκρανία και τον Καναδά, συνδιοργανώνει συνάντηση υψηλού επιπέδου του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Παιδιών της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ