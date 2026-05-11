Ιταλία. Σε υποχρεωτική καραντίνα μετατράπηκε η απομόνωση ενός εκ των τεσσάρων πολιτών που είχαν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση

Σε υποχρεωτική καραντίνα ετέθη ένας νέος 24 ετών, ο οποίος ζει έξω από την Νάπολη και είχε έρθει σε επαφή με ασθενή η οποία πέθανε από χανταϊό.

Πρόκειται για έναν απ’ τους τέσσερις πολίτες που βρίσκονται στην Ιταλία και το περασμένο Σάββατο ετέθησαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Τη σχετική απόφαση έλαβε σήμερα ο δήμαρχος της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο, έστω και αν ο νέος δεν παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειας.

Για συνολικά 45 ημέρες θα πρέπει να παραμείνει εντός ενός δωματίου με ιδιωτική τουαλέτα, φορώντας μάσκα και με διαρκή μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματός του.

Οι συγκεκριμένοι τέσσερις πολίτες (δυο Ιταλοί και δυο αλλοδαποί) είχαν έρθει σε επαφή με την ασθενή που στη συνεχεία έχασε την ζωή της, κατά την επιβίβαση πτήσης της εταιρίας KLM, από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ.

