Σουηδία: Δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αποστολή υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού στην Ρωσία

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Σουηδία με την υποψία ότι συνέδραμαν την Ρωσία να προμηθευθεί προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας.

Οι πράκτορες υποψιάζονταν ότι ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας έφθασε στην Ρωσία κατά παράβαση των κυρώσεων, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters o αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρήσεων της υπηρεσία ασφαλείας SAPO Κρίστοφερ Βέντελιν.

«Η βιομηχανία πολέμου της Ρωσίας εξαρτάται από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προέρχεται από την Σουηδία για να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο στην Ουκρανία» δήλωσε ο Βέντελιν.

Η SAPO πραγματοποίησε έρευνες σε αρκετές τοποθεσίες στην Στοκχόλμη και στην νότια και δυτική Σουηδία, προσέθεσε.

Τα δικαστικά έγγραφα ταυτοποιούν τους υπόπτους ως ένα Σουηδό και έναν Τούρκο υπήκοο, όπως και ότι οι δύο είναι άνδρες.

Ο ένας επίσημα συνελήφθη την Παρασκευή σε δικαστήριο της Στοκχόλμης, ενώ ο άλλος σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα θα παραστεί αργότερα σήμερα στην ακροαματική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ