ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ο άνδρας που κατηγορείται πως επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο γκαλά για τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα δήλωσε σήμερα αθώος σε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο Κόουλ Άλεν, ηλικίας 31 ετών, δεν απευθύνθηκε ο ίδιος στο δικαστήριο, με τον δικηγόρο του να δηλώνει την αθωότητά του εκ μέρους του. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, επίθεση εναντίον ενός ομοσπονδιακού πράκτορα και παραβάσεις περί πυροβόλων όπλων.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται πως ο Άλεν πυροβόλησε με μια καραμπίνα εναντίον ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και έκανε έφοδο σε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης επίθεσης εναντίον του Τραμπ και άλλων μελών της κυβέρνησής του στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Άλεν φορούσε μια πορτοκαλί φόρμα και δεσμά στη μέση κατά τη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον ενώπιον του δικαστή, ο οποίος θα προεδρεύσει της δίκης, Τρέβορ ΜακΦάντεν.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αφότου ένας άλλος δικαστής ζήτησε συγγνώμη από τον Άλεν για τη μεταχείριση που του επιφυλάχθηκε σε μία φυλακή της Ουάσιγκτον, όπου μεταξύ άλλων του επιβλήθηκαν προληπτικά μέτρα για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και τέθηκε σε απομόνωση από τους άλλους συγκρατούμενους του.

