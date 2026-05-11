ΠOY: Επτά κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ