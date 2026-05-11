LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Να Μ’ αγαπάς

Να Μ’ αγαπάς

20:00
ALPHA NEWS

ΠOY: Επτά κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο

ΔΙΕΘΝΗ
11/05/2026 15:57
ΠOY: Επτά κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο
PHOTO/ AP - STR

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης