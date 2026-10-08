H Zendaya δεν σηκώθηκε να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν

Χαμό έχει προκαλέσει στα social media, ένα βίντεο που κυκλοφορεί από την επίδειξη μόδας της Louis Vuitton στο Παρίσι.

Στο βίντεο η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός και σύμβολο μόδας Zendaya δεν σηκώνεται από την θέση της για να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν.

Η αντίδραση της Zendaya στην πρώτη κυρία της Γαλλίας έχει κάνει τον γύρου του διαδικτύου, λαμβάνοντας αρνητική κριτική.