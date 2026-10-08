H Zendaya δεν σηκώθηκε να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν
Σάλος στα social media
Χαμό έχει προκαλέσει στα social media, ένα βίντεο που κυκλοφορεί από την επίδειξη μόδας της Louis Vuitton στο Παρίσι.
Στο βίντεο η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός και σύμβολο μόδας Zendaya δεν σηκώνεται από την θέση της για να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν.
Η αντίδραση της Zendaya στην πρώτη κυρία της Γαλλίας έχει κάνει τον γύρου του διαδικτύου, λαμβάνοντας αρνητική κριτική.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις