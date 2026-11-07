Γαλλία:Επεισόδια μετά το τέλος της διαδήλωσης

Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο στο Παρίσι, μετά τη διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι ζητώντας μέτρα στήριξης των νέων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Αν και κατά την διάρκεια της πορείας δεν υπήρχαν προβλήματα ένταση επικράτησε στην πλατεία του Έθνους όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, φωτιά ξέσπασε και σε κάδους κοντά στη λεωφόρο Βολταίρου.

Προβληματισμός υπάρχει στις αρχές το γεγονός οτι μετά απο κάθε διαδήλωση μια ομάδα κουκουλοφόρων και ταραξιών προκαλούν ζημιές στους δρόμους της πόλης.

Το ΄΄μυστικό΄΄ καταφύγιο Μακρόν

Εντύπωση προκαλούν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο οτι ο Πρόεδρος Μακρόν διατηρεί μυστικό καταφύγιο στα προάστια του Παρισιού προκειμένου να καταφύγει εκεί σε περίπτωση που βίαια επεισόδια οδηγήσουν σε εισβολή διαδηλωτών στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Την αποκάλυψη περιλαμβάνει βιβλίο για τη λειτουργία των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, λεπτομέρεις από το οποίο αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph.