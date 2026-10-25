Φόβοι για έλλειψη φυσικού αερίου τον χειμώνα στον Ιράν
Σε έκκληση, προκειμένου οι πολίτες να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση φυσικού αερίου λόγω του επερχόμενου χειμώνα, αλλά και για τον περιορισμό της πίεσης ανεφοδιασμού της χώρας τη χειμερινή περίοδο, προχώρησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.
Ο πόλεμος που ξέσπασε στα τέλη του Φεβρουαρίου, με την Αμερικανο-ισραηλίνή επίθεση, έχει επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς εδώ και πολύ καιρό, το Ιράν αντιμετωπίζει ελλείψεις στο φυσικό αέριο.
Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, οι Αμερικανοί, στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα, να βγουν διυλιστήρια, εκτός λειτουργίας.
Να σημειωθεί, ότι, τον χειμώνα στο Ιράν, συχνά η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους μηδέν βαθμούς, ειδικά στο βόρειο μέρος της χώρας.
Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στις αρχές του τρέχοντος μήνα, ο τρίτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, ανέφερε, ότι, η κυβέρνηση προέβλεπε ημερήσιο έλλειμμα αερίου από 100 έως 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.
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