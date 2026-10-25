Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα με 30 επιβάτες.Σώθηκαν απο θαύμα

Ένα μεγάλο δέντρο λειτούργησε ως σανίδα σωτηρίας για 30 επιβάτες σε ένα τρομακτικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Πάουρι Γκαρβάλ του ορεινού κρατιδίου Ουταραχάντ της Ινδίας.

Το λεωφορείο καθώς ανέβαινε μια ανηφόρα κοντά στην περιοχή Μπανταλιχάλ, έσπασε ο σωλήνας πίεσης των φρένων του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Το όχημα άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα προς τα πίσω και βγήκε από τον δρόμο, πέφτοντας σε μια βαθιά και απότομη χαράδρα.

Η πτώση θα είχε εξελιχθεί σε πολύνεκρη τραγωδία, αν η πορεία του λεωφορείου δεν ανακοπτόταν από ένα μεγάλο δέντρο. Το δέντρο λειτούργησε ως φυσικό εμπόδιο, σταματώντας το όχημα καταλήξει στο βάθος του γκρεμού.

Χάρη σε αυτή τη σωτήρια πρόσκρουση και την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών, των ομάδων διάσωσης και των περαστικών όλοι οι επιβάτες διασώθηκαν ζωντανοί μόνο δύο ή τρία άτομα υπέστησαν μικροτραυματισμούς .