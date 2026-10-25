Γαλλία: 1.314 προσαγωγές, 53 μέλη των

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, ανακοίνωσε, ότι από τις χθεσινές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα, οι Αρχές προχώρησαν σε 1.314 προσαγωγές, ενώ η Πυροσβεστική, προχώρησε σε 75 επεμβάσεις για κατάσβεση πυρκαγιών.

Πολλές έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει», ανακοίνωσε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε τον αριθμό των διαδηλωτών που τραυματίστηκαν.

Η νύχτα ήταν «ήρεμη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, μετά τις κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετείχαν μεταξύ 410.000 και 800.000 άνθρωποι στη Γαλλία, σύμφωνα με τις πηγές.