Γαλλία: Οδομαχίες, δακρυγόνα και συλλήψεις

Δύσκολη νύχτα και η σημερινή στην Γαλλία

Δύσκολη νύχτα και η σημερινή στην Γαλλία PHOTO/AP- Jean-Francois Badias

Σε κλοιό μαζικών διαδηλώσεων βρίσκεται η Γαλλία για ακόμα μια φορά, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν τους δρόμους μεγάλων πόλεων.

Ταραχοποιοί βάζουν φωτιές στη Λυών.Οι κάτοικοι παλεύουν με τον καπνό που γεμίζει τα διαμερίσματά τους.

Στο Παρίσι, ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε περίπου τους 110.000, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο τα συνδικάτα μιλούν για 250.000.Σε αρκετές περιπτώσεις κουκουλοφόροι που έχουν παρεισφρήσει στις πορείες προκαλούν μεγάλες ζημιές.

Αντίστοιχα, για ολόκληρη τη Γαλλία, η κυβέρνηση ανέφερε ότι διαδήλωσαν 410.000 άνθρωποι, ενώ τα συνδικάτα διπλασιάζουν τον αριθμό.