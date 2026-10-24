Γαλλία: Οδομαχίες, δακρυγόνα και συλλήψεις
Σε κλοιό μαζικών διαδηλώσεων βρίσκεται η Γαλλία για ακόμα μια φορά, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν τους δρόμους μεγάλων πόλεων.
Ταραχοποιοί βάζουν φωτιές στη Λυών.Οι κάτοικοι παλεύουν με τον καπνό που γεμίζει τα διαμερίσματά τους.
Στο Παρίσι, ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε περίπου τους 110.000, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο τα συνδικάτα μιλούν για 250.000.Σε αρκετές περιπτώσεις κουκουλοφόροι που έχουν παρεισφρήσει στις πορείες προκαλούν μεγάλες ζημιές.
Αντίστοιχα, για ολόκληρη τη Γαλλία, η κυβέρνηση ανέφερε ότι διαδήλωσαν 410.000 άνθρωποι, ενώ τα συνδικάτα διπλασιάζουν τον αριθμό.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις