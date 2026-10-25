Απίστευτη σύγκρουση τρένου με …κολώνα

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου κοντά στον σταθμό Camilo Haddad, όταν ένας γερανός από κοντινό εργοτάξιο έπεσε πάνω στις γραμμές της Γραμμής 15-Prata.

Το αυτόματο τρένο προσέκρουσε σε αυτόν, διαλύοντας τον γερανό και σκορπίζοντας συντρίμμια που προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε έναν τοίχο.

Για λίγο δεν χτύπησαν ανθρώπους στη λεωφόρο Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε, ο χειριστής του γερανού υπέστη ελαφρά τραύματα και όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Η λειτουργία αποκαταστάθηκε έως την Κυριακή μετά από ελέγχους, ενώ η κατάρρευση του γερανού εξακολουθεί να διερευνάται.