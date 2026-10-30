Καλλιτέχνης μεταμορφώνει γιγαντιαίες κολοκύθες σε μάγισσες και τέρατα με ένα αλυσοπρίονο

Μοναδικές δημιουργίες με πρωταγωνιστές γιγαντιαίες κολοκύθες παρουσιάζει αυτές τις ημέρες το Τίβολι, το διάσημο πάρκο αναψυχής στο κέντρο της Κοπεγχάγης, που έχει φορέσει τα γιορτινά του για το Halloween.

Ο γλύπτης Σόρεν Μπρούνιολφ εντυπωσίασε τους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο και ειδικά εργαλεία για να μεταμορφώσει τεράστιες κολοκύθες σε ανατριχιαστικά έργα τέχνης. Μάγισσες, τέρατα και μονόφθαλμα πλάσματα ξεπροβάλλουν, αποδεικνύοντας τη δύναμη της δημιουργικότητας.

Η πρωτότυπη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας τριήμερης εκδήλωσης γλυπτικής, με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία δημιουργίας των εντυπωσιακών γλυπτών.

«Έκανα κάποια προσχέδια στο σπίτι, προσπαθώντας να σχηματίσω μια ιδέα για το τι ήθελα να δημιουργήσω. Όταν όμως έφτασα εδώ, όλες αυτές οι ιδέες ανατράπηκαν, καθώς οι κολοκύθες είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορείς να τις τοποθετήσεις όπως θέλεις, λόγω του μεγάλου βάρους τους, αλλά ούτε και να τις μετακινήσεις εύκολα», δήλωσε ο καλλιτέχνης, υπογραμμίζοντας: «Έτσι, πρέπει να προσαρμόζεσαι στις δυνατότητες και στις ιδιαιτερότητες που σου προσφέρει κάθε κολοκύθα».

Το ιστορικό πάρκο έχει μεταμορφωθεί σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό, με φωτισμούς σε ζεστές αποχρώσεις, σκαλισμένες κολοκύθες, φαναράκια και θεματικές διακοσμήσεις που δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου του Halloween, δημιουργείται ένα ξεχωριστό σκηνικό, με ιδιαίτερη διάθεση, ατμόσφαιρα και χαρακτήρα. Έχουμε 20.000 κολοκύθες, μπάλες από άχυρο και διάφορα άλλα αγροτικά προϊόντα, ενώ τα φθινοπωρινά φύλλα ντύνουν ολόκληρο τον κήπο με αποχρώσεις του κίτρινου, του καφέ και του κόκκινου. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ειδικά σε συνδυασμό με όλα τα λουλούδια» δήλωσε ο Φρέντερικ Βίντεμαν, Διευθυντής Πολιτισμού του Τίβολι.

Οι εντυπωσιακές κολοκύθες αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της φετινής διοργάνωσης, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία με το εορταστικό πνεύμα της εποχής.

Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος του Halloween στο Τίβολι, οι σκαλισμένες κολοκύθες θα μεταφερθούν στον Ζωολογικό Κήπο της Κοπεγχάγης, όπου θα προσφερθούν στους ελέφαντες ως μια ξεχωριστή λιχουδιά.