Ευρώπη-Καύσωνας: Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι

Επιπλέον 3.700 θάνατοι, κατά τη διάρκεια καύσωνα τον Ιούνιο, ο οποίος, έπληξε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, κατέγραψαν το Βέλγιο, η Ολλανδία, και Γαλλία.

Οι Αρχές, προβλέπουν ότι ο αριθμός, ίσως να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καύσωνας που διήρκεσε στο διάστημα από 20 έως 28 Ιουνίου, συγκαταλέγεται στους χειρότερους, που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας πολλά προβλήματα, με τους επιστήμονες ωστόσο, να συνδέουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με την κλιματική αλλαγή.

Το Υπουργείο Υγείας του Βελγίου, ανακοίνωσε, ότι στο διάστημα από 18 έως 29 Ιουνίου, κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας, περίπου 1.200 θανάτων, ενώ τα θύματα σε ηλικία κάτω των 65 ετών, αναλογούσαν σε επιπλέουν 180 θανάτους.

Σήμερα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου, δημοσίευσε έκθεση, όπου «με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, η χώρα κατέγραψε υποβάλλουσα θνησιμότητα 39% (+1.222 επιπλέον θάνατοι), στο διάστημα από 18 έως 29 Ιουνίου 2026.

Οι ολλανδικές Αρχές, ανακοίνωσαν, ότι, εξαιτίας του καύσωνα, περίπου 480 επιπλέον άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους, κυρίως, άνω των 80 ετών.