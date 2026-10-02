Εικόνες χάους στην Γαλλία.Φωτιές , ξυλοδαρμοί, πλιάτσικο συνθέτουν την εικόνα στους δρόμους

Απίστευτης αγριότητας επεισόδια στην Γαλλία . 564 κλειστά σχολεία και σχεδόν 3.000 συλλήψεις με τις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα να σοκάρουν.Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις κακές υποδομές, τις πολυπληθείς τάξεις και τις συνθήκες φοίτησης.

Το κίνημα, που αρχικά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Παρισιού, εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα.Δεν λείπουν και οι εικόνες όπου κουκουλοφόροι σπανε βιτρίνες και εισβάλλουν στα καταστήματα