LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

07:20
ALPHA NEWS

Εικόνες χάους στην Γαλλία.Φωτιές , ξυλοδαρμοί, πλιάτσικο συνθέτουν την εικόνα στους δρόμους

ΔΙΕΘΝΗ
02/10/2026 20:27
Εικόνες χάους στην Γαλλία.Φωτιές , ξυλοδαρμοί, πλιάτσικο συνθέτουν την εικόνα στους δρόμους
Συνεχίζονται τα επεισόδια PHOTO/ AP- Jean-Francois Badias

Απίστευτης αγριότητας επεισόδια στην Γαλλία .  564 κλειστά σχολεία και σχεδόν 3.000 συλλήψεις  με τις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα να σοκάρουν.Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις κακές υποδομές, τις πολυπληθείς τάξεις και τις συνθήκες φοίτησης.

Το κίνημα, που αρχικά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Παρισιού, εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα.Δεν λείπουν και οι εικόνες όπου κουκουλοφόροι σπανε βιτρίνες και εισβάλλουν στα καταστήματα

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης