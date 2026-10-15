Ο Τραμπ ζήτησε τη θανατική ποινή για όσους σκοτώνουν πυροσβέστες

Τη θανατική ποινή για όσους σκοτώνουν πυροσβέστες ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι έδωσε σχετική εντολή στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τη δήλωση την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια γεύματος στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, προς τιμήν οργανώσεων πυροσβεστών.

«Οποιοσδήποτε δολοφονεί έναν πυροσβέστη την ώρα που ανεβαίνει σε σκάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις περιπτώσεις στις οποίες επιθυμεί να επιβάλλεται η αυστηρότερη δυνατή ποινή.

Ανάλογη θέση και για τους αστυνομικούς

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος τάσσεται υπέρ της θανατικής ποινής για δολοφονίες ανθρώπων που υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας. Στο παρελθόν έχει ζητήσει αντίστοιχη αντιμετώπιση για όσους κρίνονται ένοχοι για τη δολοφονία αστυνομικών.

Η νέα τοποθέτηση του Τραμπ έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για τους πυροσβέστες.

Δεν δόθηκαν, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία του υπουργείου Δικαιοσύνης ή για τις νομικές διαδικασίες που θα απαιτηθούν.