Πάπας Λέων: Μία εβδομάδα στο νοσοκομείο

Επτά ημέρες αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο ο πάπας Λέων, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Βατικανό.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Ματέο Μπρούνι, επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του Βατικανού. Ο ποντίφικας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Οι εξετάσεις πριν από την επέμβαση

Όπως έγινε γνωστό, πριν από την επέμβαση της περασμένης Τρίτης, οι γιατροί ζήτησαν από τον πάπα να υποβληθεί σε σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), καθώς και ρομποτική βρογχοσκόπηση με βιοψία.

Προς το παρόν, η ενημέρωση από το Βατικανό επικεντρώνεται στη διάρκεια της νοσηλείας και στις εξετάσεις που προηγήθηκαν της επέμβασης.