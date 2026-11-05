ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ: Η NASA ολοκληρώνει την αναβάθμιση ισχύος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού με τον τελευταίο διαστημικό περίπατο

O αστροναύτης της NASA Ανίλ Μένον και ο αστροναύτης της CSA (Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας) Τζόσουα Κάτρικ μεταδίδουν εικόνες με την εγκατάσταση και ανάπτυξη της όγδοης και τελευταία Αναπτυσσόμενης Ηλιακής Συστοιχίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (IROSA). Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος του διαστημικού σταθμού. Συνολικά, οι οκτώ αναπτυσσόμενες συστοιχίες θα αυξήσουν τη διαθέσιμη ισχύ του σταθμού έως και κατά 30%.Ο διαστημικός περίπατος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8:30 π.μ. EST (13:30 UTC) και θα διαρκέσει περίπου έξιμισι ώρες.

Πηγή LIVE / NASA