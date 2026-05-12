Ανεστάλη η δίκη του πρώην Προέδρου της Βολιβίας Έβο Μοράλες – Εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης

Η δίκη του πρώην προέδρου της Βολιβίας Έβο Μοράλες για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, που αναμενόταν να αρχίσει χθες στην Ταρίχα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανεστάλη εξαιτίας της απουσίας του από την εναρκτήρια ακροαματική διαδικασία, ανακοίνωσε η εισαγγελία, που εξέδωσε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος (2006-2019), ο πρώτος αυτόχθονας που εκλέχτηκε ποτέ αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής, κατηγορείται πως είχε το 2015, ενώ βρισκόταν στην εξουσία, σχέση με έφηβη 15 ετών, με την οποία απέκτησε κόρη. Οι γονείς της ανήλικης, αναφέρει το κατηγορητήριο, συναίνεσαν με αντάλλαγμα προνόμια.

Ο 66χρονος Έβο Μοράλες έχει αποσυρθεί από τον Οκτώβριο του 2024 στην περιοχή Τσαπάρε, όπου παράγεται κόκα, πολιτικό οχυρό του, για να αποφύγει την εκτέλεση προηγούμενου εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Χιλιάδες αυτόχθονες εκεί διαδραματίζουν έκτοτε ρόλο προσωπικής φρουράς του, με παραδοσιακά όπλα, για να εμποδίσουν την αστυνομία να τον συλλάβει.

«Η διαδικασία ανεστάλη» ωσότου ο κ. Μοράλες και η μητέρα του φερόμενου θύματος, που διώκεται επίσης στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, «προσέλθουν ή μεταχθούν διά της βίας» στο δικαστήριο, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αρμόδιος εισαγγελέας Λουίς Γκουτιέρες.

Τον Ιανουάριο του 2025, όταν επίσης δεν είχε παρουσιαστεί κατόπιν κλήτευσης ακόμη κατά τη φάση της έρευνας, η δικαιοσύνη του είχε προσάψει απείθεια, κάτι που ανέστειλε τη συνέχιση της διαδικασίας όσο δεν εμφανίζεται ή δεν προσάγεται.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι εξαιτίας «της αδικαιολόγητης απουσίας» του πρώην προέδρου, η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε χθες το καθεστώς της «απείθειας» του Έβο Μοράλες, πλέον τον κατηγορεί επίσης για το αδίκημα της «περιφρόνησης του δικαστηρίου» και εξέδωσε νέο ένταλμα σύλληψης και απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα–μολονότι και τα δυο μέτρα είχαν ληφθεί ήδη.

Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης δεν είναι αρμοδιότητα της εισαγγελίας, αλλά «της αστυνομίας», θύμισε ο εισαγγελέας Γκουτιέρες.

Ο Ουιλφρέδο Τσάβες, συνήγορος του πρώην προέδρου, είχε προαναγγείλει την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ούτε ο εντολέας του, ούτε η υπεράσπιση θα παρουσιάζονταν χθες, καθώς «δεν ειδοποιηθήκαμε ως οφειλόταν». Η δικαιοσύνη δεν έστειλε κλήτευση στην κατοικία του Έβο Μοράλες, αλλά τη δημοσίευσε στον Τύπο, εξήγησε.

«Η Διαμερικανική Σύμβαση (Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ορίζει ότι απαιτείται παράσταση οποιουδήποτε υπόπτου ώστε να ακουστεί (…) να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστών του και να παρουσιάσει την υπεράσπισή του», πρόσθεσε ο κ. Τσάβες.

Ο Έβο Μοράλες καταγγέλλει υποτιθέμενο «διωγμό», «δικαστικό πόλεμο» εναντίον του από πλευράς της σημερινής δεξιάς κυβέρνησης, «με κατασκευασμένες κατηγορίες», και μόνο σκοπό «την ηθική και φυσική μου εξόντωση».

