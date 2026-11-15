Πεκίνο χωρίς drones: Απαγορεύεται ακόμη και η κατοχή τους από σήμερα

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η απαγόρευση κατοχής drones σε ολόκληρη την περιοχή του Πεκίνου, στην Κίνα. Το μέτρο αφορά περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους και καλύπτει συνολικά 16.410 τετραγωνικά χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένων των αστικών, αγροτικών και ορεινών περιοχών της πρωτεύουσας.

Η απόφαση των κινεζικών αρχών επικαλείται λόγους ασφαλείας και έρχεται να επεκτείνει τους ήδη αυστηρούς περιορισμούς. Από τον Μάιο του 2026 απαγορευόταν η πώληση drones στο Πεκίνο, ενώ δεν επιτρέπονταν ούτε οι πτήσεις τους χωρίς ειδική άδεια.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Όσοι διαθέτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη καλούνται πλέον να τα απομακρύνουν από την περιοχή. Μπορούν να τα πουλήσουν μέσω εγκεκριμένων σημείων επαναγοράς ή διαδικτυακών πλατφορμών, αλλά και να τα μεταφέρουν εκτός των διοικητικών ορίων του Πεκίνου.

Η διατήρηση drone στην κατοχή τους μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και κατάσχεση του εξοπλισμού.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως επιχειρήσεις διάσωσης, αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών, αστυνομικές επιχειρήσεις, γεωργικές εργασίες και επιστημονική έρευνα.

Γιατί αυστηροποιούνται τα μέτρα

Στο Πεκίνο βρίσκονται η κινεζική κυβέρνηση, η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος και σημαντικές κρατικές εγκαταστάσεις. Η προστασία του εναέριου χώρου αποτελεί, επομένως, βασική προτεραιότητα για τις αρχές.

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν μετά το περιστατικό του Ιουνίου, όταν μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε ουρανοξύστη της πόλης. Από τη συντριβή έχασε τη ζωή του ο πιλότος, ενώ τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι.

Η νέα απαγόρευση σηματοδοτεί ακόμη αυστηρότερο έλεγχο στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, παρά τη μεγάλη δημοτικότητά τους για φωτογραφίες και βίντεο κατά τη διάρκεια ταξιδιών και εκδρομών.