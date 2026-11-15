ΗΠΑ: Πότε θα τελειώσει το χάος στα αεροδρόμια

Μέχρι αύριο αναμένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στην εναέρια κυκλοφορία των ΗΠΑ, μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις στις πτήσεις. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του στα δίκτυα NBC και ABC.

Ο Αμερικανός υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της αποκατάστασης, εκτιμώντας ότι τα πρώτα σημάδια βελτίωσης θα είναι ορατά μέσα στην ημέρα, ενώ η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως έως την επόμενη.

«Θα δούμε τα πράγματα να ομαλοποιούνται σήμερα, ενώ θα έχουν ομαλοποιηθεί πλήρως αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ABC.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του στο NBC, όπου σημείωσε ότι η αναστάτωση αναμένεται να τερματιστεί μέχρι το τέλος της ημέρας ή το αργότερο την επόμενη.

Οι δηλώσεις του Ντάφι δημιουργούν προσδοκίες για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα στα αμερικανικά αεροδρόμια. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, ωστόσο, οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίζουν το ενδεχόμενο καθυστερήσεων και να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεών τους.