Ζωγράφου: Κλειστή η οδός Κύπρου

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Κύπρου, στον Ζωγράφου, μετά από καθίζηση που σημειώθηκε στο οδόστρωμα.

Ο περιορισμός αφορά το τμήμα του δρόμου από το ύψος της οδού Κόνιτσης.

Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας του προβλήματος που εμφανίστηκε στο οδόστρωμα της οδού Κύπρου. Η ρύθμιση βρίσκεται σε ισχύ στο συγκεκριμένο σημείο, με τους οδηγούς να χρειάζεται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα αποκατασταθεί η διέλευση των οχημάτων.