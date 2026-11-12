Ζωγράφου: Κλειστή η οδός Κύπρου
Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Κύπρου, στον Ζωγράφου, μετά από καθίζηση που σημειώθηκε στο οδόστρωμα.
Ο περιορισμός αφορά το τμήμα του δρόμου από το ύψος της οδού Κόνιτσης.
Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας του προβλήματος που εμφανίστηκε στο οδόστρωμα της οδού Κύπρου. Η ρύθμιση βρίσκεται σε ισχύ στο συγκεκριμένο σημείο, με τους οδηγούς να χρειάζεται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα αποκατασταθεί η διέλευση των οχημάτων.
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