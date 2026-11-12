Ελλάδα: Διεθνής Ταξιδιωτικός Προορισμός της Χρονιάς

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Διεθνής Ταξιδιωτικός Προορισμός της Χρονιάς 2026»στο Finnish Travel Gala 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, αποτελεί τη δεύτερη σημαντική διάκριση της χώρας μας στη φινλανδική αγορά για τη φετινή χρονιά, καθώς τον Μάιο είχε βαραβευθεί ως «World’s Best Travel Destination 2026» στα Grand Travel Award Finland.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Φινλανδία, Μιχαήλ Αγγελόπουλος με την Προϊσταμένη Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας, Ευτυχία Χριστίνα Αϊβαλιώτη κρατούν το βραβείο Φωτογραφία- Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Στην ετήσια αυτή εκδήλωση συμμετέχουν πάνω από 440 επαγγελματίες του τουρισμού και διεθνείς φορείς του κλάδου, που αναδεικνύουν τις καλύτερες τουριστικές δράσεις της χρονιάς.

Οι διακριθέντες αναδεικνύονται μέσα από έρευνα, που διεξάγεται από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο κάθε έτους από τον Σύνδεσμο της Φινλανδικής Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας. Η έρευνα είναι ανοιχτή σε ταξιδιώτες για λόγους αναψυχής και επαγγελματικούς λόγους, καθώς και σε εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο.

Η χώρα μας ξεχώρισε ανάμεσα σε ιδιαίτερα δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς, όπως η Ισλανδία, η Ιαπωνία και η Λετονία, που αποτέλεσαν την τελική τετράδα των υποψηφιοτήτων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η διάκριση στέλνει ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για τη διεθνή μας εικόνα και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού στη Φινλανδία.