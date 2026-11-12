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Εγκλωβίστηκε το κεφάλι ανήλικου σε κάγκελα σχολείου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/11/2026 15:41
Εγκλωβίστηκε το κεφάλι ανήλικου σε κάγκελα σχολείου
ΙΝΤΙΜΕ

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε ανήλικο ημεδαπό,ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείο επί της οδού Σπύρου Μερκούρη στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες, 12 Νοεμβριου 2026, περίπου στις 14:45.

Για τον απεγκλωβισμό του ανηλίκου κινητοποιήθηκαν 4 Πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου.

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