Κάλυμνος: Συνελήφθη 21χρονος που βιντεοσκοπούσε ανήλικη

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Κάλυμνο, καθώς κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε την 16χρονη φίλη του χωρίς τη συγκατάθεσή της και στη συνέχεια έστειλε το βίντεο σε άλλη ανήλικη.

Η κοπέλα προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό της με τα χέρια της, καθώς δεν ήθελε να καταγραφεί από την κάμερα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από την κατάθεση φίλης της 16χρονης, η οποία είναι επίσης ανήλικη και έχει γεννηθεί το 2011. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21χρονος ήταν εκείνος που της έστειλε το επίμαχο βίντεο, με αποτέλεσμα να έρθει στο φως η καταγραφή της ανήλικης χωρίς τη θέλησή της.

Η προσπάθεια της 16χρονης να κρύψει το πρόσωπό της

Στο βίντεο, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, η 16χρονη εμφανίζεται μέσα σε δωμάτιο, την ώρα που ο 21χρονος την καταγράφει.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός την εξύβριζε ενώ συνέχιζε να την καταγράφει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η μήνυση και η εισαγγελική εντολή

Σε βάρος του 21χρονου υπέβαλαν μήνυση η 16χρονη και η μητέρα της, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Κω. Η υπόθεση θα συνεχιστεί μέσω της τακτικής δικαστικής διαδικασίας.