Έκρηξη με νεκρό σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας

Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:30. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο εξετάζει τα αίτια της φωτιάς.

Μας ενημερώνει η Ελένη Λαζάρου.