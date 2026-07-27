Χανιά: Απολογούνται τοξικολόγος και ιατροδικαστής

Απολογούνται σήμερα στα Χανιά οι εμπλεκόμενοι με τη “φάμπρικα” αλλοιώσεων σε ιατροδικαστικές εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις στα Χανιά. Αίσθηση προκαλούν οι διάλογοι αναμεσα στα μελη του κυκλωματος που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αποκαλύπτεται το πώς αλλοίωναν ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις με το αζημίωτο.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς