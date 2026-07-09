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Ζάκυνθος – F16: Κλειστός ο διάδρομος προσγείωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/07/2026 17:19
Ζάκυνθος – F16: Κλειστός ο διάδρομος προσγείωσης

Κλειστός θα παραμείνει έως τις 19:00 ο διάδρομος που προσγειώθηκε εκτάκτως το μαχητικό  F16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά  το μεσημέρι.

Αναγκαστική προσγείωση F16 της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ζάκυνθο – Βίντεο ντοκουμέντο
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Στις πτήσεις του αεροδρομίου σημειώθηκαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις προκαλώντας ταλαιπωρία στους τουρίστες.

Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας πρόκειται να φτάσει στη Ζάκυνθο στις 18:30 προκειμένου να απομακρυνθεί η άτρακτος και να καθαριστεί o δίαυλος.

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