Ζάκυνθος – F16: Κλειστός ο διάδρομος προσγείωσης
Κλειστός θα παραμείνει έως τις 19:00 ο διάδρομος που προσγειώθηκε εκτάκτως το μαχητικό F16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι.
Στις πτήσεις του αεροδρομίου σημειώθηκαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις προκαλώντας ταλαιπωρία στους τουρίστες.
Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας πρόκειται να φτάσει στη Ζάκυνθο στις 18:30 προκειμένου να απομακρυνθεί η άτρακτος και να καθαριστεί o δίαυλος.
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