Είχε εργαστήρι παραγωγής κάνναβης στο σπίτι

Είναι εικόνες από το εργαστήριο παραγωγής κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας που είχε στήσει 47χρονος στο πίσω μέρος του σπιτιού του.

Στελέχη της Περιφερειακής ομάδας Δίωξης ναρκωτικών και της ασφάλειας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά, οδηγήθηκαν στο σπίτι του 47χρονου έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα και εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες με τη βοήθεια του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 “Κέλλυ”.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθεί το δελτίο τύπου του λιμενικού σώματος.