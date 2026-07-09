Αναγκαστική προσγείωση F16 της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ζάκυνθο – Βίντεο ντοκουμέντο
Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε.
Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις