Φωτιά σε αύλειο χώρο επιχείρησης- Ήχησε και το 112

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις τρεις το απόγευμα, σε αύλειο χώρο επιχείρησης, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά, επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης, αφού αρχικά, εκδηλώθηκε σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο βρίσκονται εννέα οχήματα με 23 πυροσβέστες, ένα ελικόπτερο, ένα μηχάνημα του Δήμου Δέλτα, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην περιοχή, έχει μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς.

Στις 16:13, εστάλη μήνυμα από το «112», έτσι ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής.