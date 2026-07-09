Προσπάθησε να εισάγει ακατέργαστη κάνναβη μέσω…ταχυδρομείου

Συνελήφθη από αστυνομικούς, χθες Τετάρτη (8/7/2026) σε περιοχή της Αττικής, μια 66χρονη ημεδαπή.

Προσπάθησε να εισάγει στην επικράτεια, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ακατέργαστη κάνναβη.

Πιο αναλυτικά, υπάλληλοι του τελωνείου αερολιμένα Αθηνών, εντόπισαν το ταχυδρομικό δέμα σε αποθήκη, με χώρα αναχώρησης από το εξωτερικό, το οποίο περιείχε, δυο πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.105 γραμμαρίων.

Οι Αρχές, οργάνωσαν επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, όπου η κατηγορούμενη, συνελήφθη, κατά την παραλαβή του δέματος.

Οι αστυνομικοί, κατάσχεσαν επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η κατηγορούμενη, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.