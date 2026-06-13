Ζάκυνθος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων

Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς εξιχνιάστηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη κατοχή, αποθήκευση και εμπορία όπλων στη Ζάκυνθο.

Στο πλαίσιο της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, δύο 41χρονων και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας εκ των 41χρονων είχε ηγετικό ρόλο, συντονίζοντας τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος με τη συνδρομή των συνεργών του.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στη Ζάκυνθο, με τη συμμετοχή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από ψευδοτοίχους σε ντουλάπες δωματίων. Οι κρύπτες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού με τη χρήση κωδικού και χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη μεγάλου αριθμού όπλων και πυρομαχικών.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά εννέα λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες, 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, χειροπέδες, σιδερογροθιά, τέσσερις αναδιπλούμενους σουγιάδες, τρία μαχαίρια, τσεκούρι, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ασύρματο, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και εγγράφων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 13 χρυσές λίρες Αγγλίας, ένα δαχτυλίδι και ένα ρολόι χειρός, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση και τη σύνδεσή τους με την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 66χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν κυνηγετικό όπλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλοπ, καθώς και έναν 40χρονο που κατηγορείται για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τόσο οι συλληφθέντες όσο και τα μέλη της οργάνωσης έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις Αρχές να διερευνούν το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος και τυχόν διασυνδέσεις του με άλλα δίκτυα παράνομης διακίνησης όπλων και ναρκωτικών.