Ηλικιωμένος πήγε να δει τη Μάρω Κοντού στο Αττικόν και συνελήφθη με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε το εχθές το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να επισκεφθεί τη νοσηλευόμενη ηθοποιό Μάρω Κοντού έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, όταν ο άνδρας έφτασε στην είσοδο του νοσοκομείου και ενημέρωσε τον υπάλληλο ασφαλείας ότι επιθυμούσε να δει τη γνωστή ηθοποιό. Ωστόσο, η στάση και η συμπεριφορά του κίνησαν τις υποψίες του προσωπικού ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που μετέφερε.

Μέσα σε κουτί που είχε μαζί του εντοπίστηκε μαχαίρι, με τον φύλακα να ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στο νοσοκομείο, καθώς και τα κίνητρα πίσω από την παρουσία του έξω από το δωμάτιο της ηθοποιού.