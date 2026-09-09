ΠΟΜΙΔΑ: Έξι κινήσεις για να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά

Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, θεωρεί η ΠΟΜΙΔΑ τα νέα μέτρα για τα ακίνητα, ζητώντας πρόσθετες παρεμβάσεις που θα δώσουν ισχυρότερα κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση.

Βασικό αίτημα είναι η διεύρυνση της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενοίκια, ώστε να καλύπτει κάθε κατοικία που περνά στη μακροχρόνια μίσθωση, ακόμη και αν είναι νεόδμητη, ανακαινισμένη, νεοαποκτηθείσα, ιδιοκατοικούμενη ή δωρεάν παραχωρημένη. Η λογική είναι απλή: όσο περισσότερα σπίτια βγουν στην αγορά τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η προσφορά και, δυνητικά, να περιοριστούν οι πιέσεις στα ενοίκια.

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες των φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από ενοίκια, στα κλιμάκια όπου δεν υπήρξε προηγούμενη ελάφρυνση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στη δημιουργία συστήματος ελέγχου της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών, ώστε ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει καλύτερα τον κίνδυνο πριν παραχωρήσει το ακίνητό του. Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι η παρέμβαση αυτή δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.

Τρεις ακόμη προτάσεις αφορούν τον ΕΝΦΙΑ: αύξηση της έκπτωσης για ασφαλισμένες κατοικίες από 20% σε 50%, έκπτωση 3% για εφάπαξ εξόφληση και πλήρη κατάργηση του κύριου ΕΝΦΙΑ στα διατηρητέα κτίρια.

Η ΠΟΜΙΔΑ διαφωνεί, αντίθετα, με την παράταση των περιορισμών στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.