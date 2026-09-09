Αποκαλυπτική Έκθεση για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πολλές γεννιούνται, λίγες καταφέρνουν να μεγαλώσουν- Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Σχεδόν ένα εκατομμύριο ενεργές επιχειρήσεις διαθέτει η Ελλάδα, όμως η «ακτινογραφία» της αγοράς αποκαλύπτει μια σημαντική αδυναμία: οι περισσότερες παραμένουν πολύ μικρές και δυσκολεύονται να αποκτήσουν μέγεθος και αντοχή στον χρόνο.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας ΓΕΜΗ 2025 του ΙΕΜΕ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 λειτουργούσαν 998.737 επιχειρήσεις. Το 63,8% είναι ατομικές και το 73,7% μονοπρόσωπα σχήματα.

Θετικό είναι το ισοζύγιο ίδρυσης και κλεισίματος. Μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 42.753 ανοίγματα έναντι 16.012 κλεισιμάτων, δηλαδή καθαρή αύξηση κατά 26.741 επιχειρήσεις. Η θετική αυτή τάση διατηρείται από το 2017, παρά τις διαδοχικές κρίσεις.

Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στο επόμενο βήμα. Η πρώτη πενταετία είναι κρίσιμη, με την εντονότερη φθορά να εμφανίζεται μεταξύ τρίτου και πέμπτου έτους.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα οικονομικά μεγέθη. Από τις 121.878 εταιρικές επιχειρήσεις με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το 2024, το 80,6% είναι πολύ μικρές. Αντίθετα, μόλις 796 μεγάλες επιχειρήσεις, το 0,7% του συγκεκριμένου συνόλου, πραγματοποιούν το 53% του τζίρου.

Πρόκληση αποτελεί και η ανανέωση της επιχειρηματικής βάσης: η μέση ηλικία των επιχειρηματικών προσώπων είναι 46,6 έτη και οι νέοι έως 29 ετών μόλις 7,2%.

Η Ελλάδα δεν έχει έλλειψη επιχειρήσεων, αλλά επιχειρήσεων που μεγαλώνουν. Το αναπτυξιακό στοίχημα είναι πλέον η επιβίωση, η παραγωγικότητα και η εξωστρέφειά τους.