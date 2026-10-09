Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε δεκάδες περιοχές της Αττικής πραγματοποιεί σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου.

Οι διακοπές αφορούν, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, τη Βάρη, το Μαρούσι, τη Γλυφάδα, την Καλλιθέα, το Κερατσίνι και τον Πειραιά, με τις ώρες διακοπής να διαφέρουν ανά περιοχή.

Οι διακοπές ρεύματος στην Αθήνα

Στον Δήμο Αθηναίων, οι διακοπές θα διαρκέσουν έως τις 16:00. Επηρεάζονται δρόμοι όπως η Αιθαλίδου, η Ηλιουπόλεως, η Πάτμου, η Σκιάθου, η Δευκαλίωνος, η Ηούς, η Αιγηίδων, η Παλλάδος, η Λυσάνδρου και η Αλκαμένους.

Διακοπές έχουν προγραμματιστεί επίσης σε τμήματα των οδών Φαλήρου, Αναστασίου Ζίννη και Ανδρούτσου, έως τις 16:00. Παράλληλα, επηρεάζονται παροχές στις οδούς Η. Ζερβού, Στ. Βυζαντίου, Λαμπάκη, Πετρίδου και Αχαρνών, από την Πετρίδου έως τη Δεστούνι.

Ποιες περιοχές της Αττικής επηρεάζονται

Στη Βάρη, η διακοπή θα διαρκέσει έως τις 18:30 και αφορά μεγάλο αριθμό δρόμων, μεταξύ των οποίων οι Αγίου Δημητρίου, Αλκιβιάδου, Πάργας, Τήνου, Αθανασίου Διάκου, Αγγέλων, Πύλης και Δημητσάνας.

Στη Γλυφάδα, διακοπές πραγματοποιήθηκαν στην “Ανατολικής Ρωμυλίας” από τις 08:00 έως τις 10:00 και στην Αριστίππου από τις 09:00 έως τις 11:00. Στην Καλλιθέα, επηρεάζονται τμήματα της Μαίανδρου έως τις 12:00, ενώ στο Κερατσίνι οι διακοπές σε δρόμους όπως οι Κ. Παλαμά, Κουντουριώτου, Μ. Μπότσαρη και Ανδρ. Μιαούλη θα διαρκέσουν έως τις 14:00.

Προγραμματισμένες διακοπές προβλέπονται επίσης στο Αιγάλεω, στο Μαρούσι, στο Μοσχάτο, στη Νέα Σμύρνη, στην Παιανία, στο Παλαιό Φάληρο, στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στο Κορωπί, στη Λαυρεωτική και στα Σπάτα.

Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι αγωγοί θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής.