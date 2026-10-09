Θεσσαλονίκη: Νεκρός αστυνομικός σε υπηρεσιακό λεωφορείο
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί ένας 42χρονος αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη: Ο εντοπισμός στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη
Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη, όπου βρισκόταν το υπηρεσιακό λεωφορείο. Εκεί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 42χρονος αστυνομικός.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τον θάνατό του.
Τραύμα από πυροβόλο όπλο και έρευνα των Αρχών
Ο αστυνομικός έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, στοιχείο που αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
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